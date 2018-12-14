«الهلال» تتكفل بسداد ديون 1700 من النساء الغارمات في الأردن

المصدر: أبوظبي - وام

تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسداد ديون 1700 امرأة من الغارمات في الأردن، ومن السجينات حالياً، في بادرة إنسانية اجتماعية تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، انطلاقاً من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها في مختلف البلاد العربية والإسلامية.

وتم بموجب المبادرة الإفراج الفوري عن السجينات، وإنهاء طلبات التنفيذ القضائي بحق من ترتبت عليهن طلبات قضائية، إثر عجزهن عن سداد ديون ترتبت عليهن بسبب ظروفهن الاقتصادية والأسرية، وبتن مهددات بالسجن إثر ذلك.

وتأتي الخطوة في إطار تعزيز مبادرات الهلال الأحمر في «عام زايد الخير»، ومد يد العون والمساعدة لنسوة تجمعنا بهن صلات العروبة والإسلام والدم، بهدف فك كربهن، ومنحهن الفرصة من جديد لممارسة حياتهن الطبيعة دون خوف أو جزع.

وأشرف وفد من الهيئة على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص، ومتابعة إجراءات تسديد المديونيات، والإسراع بإنهاء الطلبات القضائية بحق المستفيدات من المبادرة.