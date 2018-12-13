«أصدقاء الشرطة» ينطلق تحت شعار «عيال زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، العميد سيف الشامسي، بأن فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، ستنطلق الأحد المقبل، تحت شعار «عيال زايد» وبمشاركة أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين العاملين في شرطة أبوظبي، وأبناء المتقاعدين الذين تراوح أعمارهم بين 5 و13 سنة، وبمشاركة أطفال العاملين من القطاعات المدنية الأخرى في أبوظبي، وذلك حتى الثالث من يناير المقبل بمدرسة النخبة الخاصة في مدينة محمد بن زايد وفي مدينة العين بنادي ضباط الشرطة.

وأوضح أن إطلاق «عيال زايد» على البرنامج يأتي في إطار الحرص على ترسيخ قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي الحكمة وبناء الإنسان والاستدامة في نفوس النشء للتعلم من نهج القائد المؤسس الذي ترك إرثاً كبيراً للأجيال الجديدة في التعلم والتفاني في خدمة الوطن.

ولفت إلى أن برنامج أصدقاء الشرطة يشهد إقبالاً كبيراً من أبناء الضباط والمدنيين لدوره في تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم وطاقتهم من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة، إلى جانب تعريفهم بطبيعة مهام أولياء أمورهم في خدمة وحماية المجتمع وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية والدينية والاجتماعية والإرشادية والرياضية والترفيهية، وزيارات إلى مواقع العمل الشرطي والمواقع السياحية والثقافية بمشاركة عدد من الإدارات والقطاعات الشرطية وجهات حكومية في أبوظبي والعين.