رسالة حب ووفاء لزايد من شرطة رأس الخيمة

المصدر: سليمان الماحي - رأس الخيمة

وقّع منتسبو شرطة رأس الخيمة، أمس، بحضور القائد العام بالإنابة، العميد عبدالله خميس الحديدي، على رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

والرسالة عبارة عن مقطورة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب كل أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، ضمن مبادرات «عام زايد 2018»، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد العميد عبدالله الحديدي، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يحمل عام 2018 شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسِّس زايد الخير، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، ولإبراز جهوده في مسيرة تأسيس دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية القائمة على أساس الاحترام وبناء الإنسان، والحكمة، والاستدامة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن «توقيع منتسبي شرطة رأس الخيمة على المبادرة بكتابة كلمات حب وتقدير، للتعبير عن مدى حبهم وتأثرهم بشخصية القائد المؤسِّس، ودوره في تأسيس دولة الإمارات، ومسيرة إنجازاته ونهضة بلاده، يعكس مدى حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير وتخليدهم لإرثه، الذي سيكون بصمة لإلهام الأجيال المقبلة، وتحفيزهم على بلوغ طموحاتهم وآفاقهم المعرفية في خدمة بلادهم.