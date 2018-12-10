521 منحة دراسية لطلبة جامعتي الشارقة والأميركية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد المنح الدراسية المعتمدة لعام 2018 /‏‏2019 بلغ 521 منحة منها 431 منحة في جامعة الشارقة و90 منحة في الجامعة الأميركية في الشارقة، ضمن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين.

وأضاف أن هذه المنح تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، خصوصاً في التخصصات الفنية، وتحرص الهيئة على دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت الكافي لتجهيز المستندات والتقديم للحصول على المنح الدراسية لجميع الطلبة.

وبيّن أنه يتم استقبال الطلبات من الطلبة للمنح الدراسية في كل عام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.SEWA.GOV.AE، وتقدم الأوراق والمستندات المطلوبة بالألوان، ويستطيع الطالب الراغب في التقدم معرفة الأوراق المطلوبة للمنحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن الاستفسار عن أية بيانات عن المنح الدراسية في مكتب الرحمانية تقاطع رقم 6 بجوار مدخل مكاتب إدارة الخدمات المشتركة.