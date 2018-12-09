شرطة العاصمة تدشن جدارية «الفخر في حب زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشنت مديرية شرطة العاصمة، في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، جدارية «الفخر في حب زايد»، في مركز شرطة الشعبية، ضمن مبادرة أطلقها المركز في إطار استراتيجية عام زايد 2018.

وقال مدير المديرية، العميد سهيل سعيد الخييلي، خلال تكريم الشركاء على هامش حفل التدشين، إن الجدارية تترجم القيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال التعبير عن الحب والولاء الصادق من أبناء الوطن لباني الوطن.

وأشار إلى أن هذه المشاركة جاءت في إطار تعزيز مفهوم الوفاء والانتماء، وامتداداً وعرفاناً لنهج القائد المؤسس طيب الله ثراه، وترسيخاً للهوية الوطنية والحس الوطني، ومواءمتها مع رؤيته الراسخة في «الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة».

ودوّن المنتسبون والشركاء وطلبة المدارس كلمات معبّرة في حب زايد، معربين عن اعتزازهم بالقيم والمبادئ السامية، التي أورثها زايد الخير لشعبه، مؤكدين اعتزازهم بهذه المشاركة الوطنية.

حضر الفعالية، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، العقيد حمد عبدالله النيادي، ومدير مركز شرطة الشعبية، الرائد مصبح سالم الكتبي، ومديرو مراكز الشرطة ونوابهم.