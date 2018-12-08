رئيس الدولة يوجه برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الإتحادي إلى 50% من الدورة القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

وتأتي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة القادمة لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة.