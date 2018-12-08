انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماًَ جزئياً بوجه عام، وغائماً صباحاً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ويكون رطباً ليلاً وبالصباح الباكر، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً غرباً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط على البحر، وتكون شمالية غربية 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة على البحر، أما الخليج العربي فيكون متوسط الموج إلى مضطرب.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:06، والمد الثاني عند الساعة 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:17، والجزر الثاني عند الساعة 07:22، ويكون بحر عمان متوسط الموج.