مليون مستفيد من كُتيّب «أبجدية زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استفاد مليون و78 شخصاً من كتيب «أبجدية زايد»، الذي أصدرته الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي.

وتضمن الكتيب أقوال ومأثورات وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.

وأفاد رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم سيف الجابري، بأن «أبجدية زايد» جُمعت مآثره بلغات عدة، وبلغة «برايل» للمكفوفين، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، لتشكّل مرجعية للأشخاص، والتعرف إلى أهم معالم الحكمة والحنكة والفلسفة العميقة في تعزيز قيم التكافل والتلاحم المجتمعي ورسالته الإنسانية التي تدعو إلى التعايش السلمي.

وأشار إلى أن الكتيب تناول التجربة الثرية في حياة الصحراء من الميلاد عام 1918، التي أظهر فيها شغفاً كبيراً بالعادات العربية الأصيلة، مروراً بحُكمه لمنطقة العين، وحكمه لإمارة أبوظبي عام 1966، حتى بزوغ فجر الاتحاد وتعيينه أول رئيس للدولة الفتية، التي بنى نهضتها ورسم معالم حداثتها حتى وافته المنية عام 2004، تاركاً وراءه إنجازات وبصمات جليلة وخالدة.

وذكر أنه تم الإعلان عن «أبجدية زايد» عبر منصات إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وشاشات مراكز التسوق والسينما. وأكد حرص شرطة أبوظبي على تخليد أثر وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ قيمه من خلال مبادرات «عام زايد» وكتيب «أبجدية زايد» يحكي التحديات، ورحلة الشقاء والعناء التي أثمرت تنمية ونهضة ومنجزات حية شاهدة على مولد ونشوء أمة.