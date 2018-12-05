عبدالله بن زايد يكرم رئيس إرتريا ورئيس وزراء إثيوبيا لفوزهما بجائزة الحسن الدولية للسلم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، منذ قليل، الرئيس الإرتري أسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد علي، لفوزهما بجائزة الحسن الدولية للسلم، في دورتها الرابعة، وذلك في ختام فعاليات اليوم الأول لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي تستضيفه أبوظبي على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي".

وسلّم سموّه الجائزة لسفيري البلدين لدى الدولة، مثنياً على دور أسمرة وأديس أبابا البنّاء في صناعة السلام في منطقة القرن الإفريقي، التي هي أحوج ما تكون إلى رجال المصالحة والتنمية والبناء في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المنطقة.

