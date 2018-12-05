محمد بن زايد: سجل الدولة حافل بالإنجازات في مختلف الميادين

المصدر: أبوظبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «بصعود الجواز الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً، يضيف أبناء الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، وسينعكس ذلك، بإذن الله، على تسهيل شؤون المواطنين في التنقل»، مشيراً سموه إلى أن ذلك الإنجاز يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي تزامناً مع «عام زايد»، ووسط فرحة الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لتأسيس اتحاد دولتنا.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز، وغيره من الإنجازات الوطنية، يجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويعكس ما تحظى به من احترام وتقدير وثقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، فريق عمل «مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي»، في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

وأشاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاستقبال الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي، بجهود الفريق، ودوره المهم الذي قام به لتعزيز قوة الجواز الإماراتي، وإيصاله إلى المرتبة الأولى عالمياً، معرباً عن فخره وسعادته بالنجاح المتواصل الذي تحققه الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، موجهاً لفريق العمل التحية والتقدير على هذا الإنجاز.

من جانبه، أعرب وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، لإسعادهم وتحقيق رفاهيتهم، وجعلهم في مقدمة أولوياتها الرئيسة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ.

يشار إلى أن مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي، الذي يختص بتصنيف قوة جوازات السفر عالمياً، وتصدره شركة «آرتون كابيتال»، أعلن أخيراً صعود جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً بدخوله 167 دولة حول العالم من دون تأشيرة. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت «مبادرة تعزيز قوة الجواز الإماراتي»، لوضعه ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.

ولي عهد أبوظبي:

• «الدولة تحظى باحترام وتقدير وثقة على الصعيدين الإقليمي والدولي بقيادة خليفة».

• «صعود الجواز الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً، يسهل شؤون المواطنين في التنقل».