محمد بن زايد: مسيرة أبناء القبائل ورجالها صورة وطنية مشرفة

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم "مسيرة الاتحاد" لأبناء القبائل التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2018 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 .

كما شهد المسيرة - التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة - سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ومعالي روجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الإفريقي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء كبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته وفخره بهذا التجمع والتلاحم الوطني لأبناء الإمارات الأوفياء ..مؤكدا سموه أن مشاركتهم اليوم هي رسالة محبة واعتزاز بالفكر والإرث التاريخي الأصيل والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لدى أبناء الإمارات كما أنها رسالة فخر بحكمة قيادتنا التي تمضي بمسيرة الاتحاد المبارك نحو المستقبل المزدهر.

‏ وقال سموه " إن مسيرة أبناء القبائل ورجالها صورة وطنية مشرفة تعبر عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم المعطاء وإيمانهم بوحدتهم وتلاحمهم وثوابتهم الوطنية التي يرتكزون عليها لمواصلة البناء والتقدم ".

وأضاف سموه " ان لكل أمة هويتها وثقافتها وتراثها الذي تفخر به..

ونحن نعتز بتراث الإمارات الزاخر وقيمها الأصيلة وإرثها الإنساني التاريخي ونحرص على الحفاظ عليه وترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات الذين نفخر ونسعد بهم وبوطنيتهم ومحبتهم لأرضهم ".

وقد شارك في مسيرة الاتحاد حشد من أبناء القبائل من مختلف مناطق الدولة ومدنها مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة ..معبرين عن سعادتهم وفخرهم بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 47 لتأسيس اتحاد الإمارات المبارك واعتزازهم بحكمة قائد مسيرة الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات.

وقدم أبناء القبائل متوشحين بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وملوحين بها ..لوحات من الفنون والأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي تعبر عن أصالتهم وتاريخهم في هذه الأرض الطيبة إضافة إلى تقديم صور من اللوحات والعروض الوطنية التي تجسد انتماءهم وحبهم لوطن العز والكرامة.

وتعد مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لـ "مهرجان الشيخ زايد الثراثي" ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني ويتنوع خلالها المشهد الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسية في ميدان الوثبة التي حظيت بإعجاب واستحسان الحضور من أصحاب السمو الشيوخ والجمهور الحاشد الذي شهد الفعاليات.

وانطلقت جموع أبناء القبائل ورجالها من بوابة الحصن الذي شيد لهذه المناسبة رافعين أعلام الدولة مرددين الأهازيج الشعبية التي تعبر عن فرحتهم وفخرهم بوطن الكرامة.