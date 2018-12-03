14.8 ألف مركبة جديدة في عجمان خلال 10 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم» تسجيل 14 ألفاً و837 مركبة جديدة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر. كما أكد أن الخدمات الإلكترونية والذكية التي وفرتها شرطة عجمان - عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني لإنجاز خدمات المرور والترخيص بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين - لاقت استحساناً من المتعاملين.

وتابع أن عدد الملكيات التي تم تجديدها من خلال خدمة «تجديد المركبة إلكترونياً»، منذ بداية العام الجاري حتى بداية نوفمبر، بلغ 39 ألف ملكية مركبة، لافتاً إلى أن إطلاق الخدمات المرورية الإلكترونية الجديدة مكّن أصحاب المركبات وحاملي رخص القيادة الصادرة تراخيصهم عن أي إدارة من إدارات المرور والترخيص المنتشرة في الدولة، من إنجاز خدمات تراخيص الآليات والسائقين، ما عدا معاملات التسجيل والإصدارات الجديدة.

وأوضح الفلاسي أن توفير هذه الخدمات يأتي في إطار تفعيل مشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوفير الخدمات للمتعاملين مع الوزارة في أماكن وجودهم.

وذكر أن تفعيل خاصية ضبط المركبات المنتهية الترخيص من خلال منظومة الكاميرات «عجمان دار الأمان»، حققت أهدافها منذ الشهر الأول لتفعيلها، إذ مكنت الشرطة من ضبط العديد من المركبات منتهية الترخيص، مشيراً إلى أن كاميرات الضبط تضبط صاحب المركبة بعد شهر من انتهاء ترخيصها.

وأوضح أن مهلة الضبط، التي تقدر بشهر، تأتي في إطار حرص الشرطة على إعطاء فرصة لصاحب المركبة قبل انتهاء تأمين مركبته لترخيصها، حرصاً على تعزيز السلامة المرورية من خلال الحد من عدد المركبات منتهية الترخيص، مؤكداً أن المنظومة تغطي طرق الإمارة بكاميرات مراقبة عالية الدقة والوضوح.

ودعا السائقين إلى تجديد ترخيص مركباتهم المنتهية في موعدها، تجنباً للتعرض لأي مخاطر ناجمة عن انتهاء ترخيص المركبات في حال وقوع حوادث، إذ يترتب على ذلك عدم تغطية شركات التأمين لتكاليف الحادث.