قروض ومساكن وأراضٍ بـ 18.3 مليار درهم لـ12 ألفاً و457 مستفيداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم، لـ12 ألفاً و457 مستفيداً في إمارة أبوظبي.

واعتمد سموه دفعة لحزمة إسكانية لمواطني إمارة أبوظبي، تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، وتخصيص 953 مسكنا بكلفة مليار و79 مليون درهم، و2213 قطعة أرض سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم.

جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم للإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمع.