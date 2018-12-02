محمد بن زايد: الإمارات ماضية نحو المستقبل بسواعد أبنائها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات، في يومها الوطني الـ47، ماضية بقوة نحو المستقبل، معتمدة على سواعد أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها، وروح الوحدة التي تربط بين أهلها برباط وثيق لا تنفك عُراه، وطموحها الذي لا تحده حدود، ووعيها العميق بالتطورات والتحولات في البيئتين الإقليمية والدولية.

وقال سموه «في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني، نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى، ونراجع كل الخطوات والبرامج، كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خلال الأعوام المقبلة».

وأضاف سموه أن «احتفاءنا باليوم الوطني هو رسالة وفاء وتجديد العهد والولاء للوطن ومؤسسيه، لما قدموه من جهد وفكر وعمل لتحقيق حلم الاتحاد، وتأكيد العزم على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على مكتسبات دولة الوحدة وتعزيز أركانها، وجعل رايتها دائماً عالية خفاقة في المحافل الدولية».

وقال سموه إن «47 عاماً من عُمر دولتنا الغالية، تُجسد مسيرة حافلة فريدة في التطور والنجاح والرقي والإنجاز، والتغلب على التحديات بروح الاتحاد والعزيمة والإرادة والتصميم، وتؤكد قوة الإنسان الإماراتي، وقدرته على الإسهام بالإيجابية في مسيرة التقدم الإنساني».

وتابع سموه: «في هذه الذكرى الوطنية التي تثير في نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز، نتذكر، بكل تقدير ووفاء، المؤسسين الأوائل لصرح دولتنا الفتية، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين وضعوا الأسس القوية لنهوض الإمارات، وقيام دولة الإمارات، وتحقيق حلم الوحدة وما تبعها من نجاحات، مجددين العزم والعهد على مواصلة المسيرة بكل قوة وإيمان، حتى يظل الوطن كما أراده الشيخ زايد وإخوانه من الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، عزيزاً قوياً، وفي مقدمة الصفوف بحكمة قيادته، ووعي شعبه، وحبه لوطنه، واستعداده للتضحية من أجله بالغالي والنفيس».

وقال سموه إن «سعادة الإنسان الإماراتي ونهضته وتقدمه ورفاهيته وعزته، كانت، ولاتزال، الأولوية القصوى لكل الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية، لأننا نؤمن بأن ثروة الوطن الحقيقية هي الثروة البشرية، وأن دولة الإمارات تدخل عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ليس بالمال والنفط وإنما بالإنسان المتعلم والمؤهل الذي يملك مهارات العصر والقدرة على الابتكار والإبداع، وخلق الثروة المعرفية من خلال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، في ظل عصر سريع التحول على المستويات العلمية والتكنولوجية، وغدت فيه المعرفة أساس الثروة ومصدرها، وأصبحت التكنولوجيا هي معيار التفوق والتميز على الساحة العالمية».

وأضاف سموه أن «الشعوب والمجتمعات المتحضرة لا تنسى زعماءها الذين صنعوا تاريخها، ووضعوا أسس مجدها وعزتها وتقدمها، وإنما تخلدهم، وتسجل ذكراهم في أنصع صفحات المجد والفخار، ليظلوا على الدوام مصدر إلهام للأجيال بعد الأجيال، ولقد كان (عام زايد 2018) تعبيراً عن قيمة الوفاء المترسخة في المجتمع الإماراتي، والضاربة بجذورها في أعماق قيمه وأخلاقه، فقد مثّل هذا العام مناسبة لتسليط الضوء على ما قدمه هذا القائد الاستثنائي في تاريخ الوطن والمنطقة، بل والعالم، من جهد وفكر وتضحية ورؤى ثاقبة سبقت عصرها، من أجل بناء تجربة الاتحاد، وتمتين أركانها؛ ومن أجل أن نقف اليوم بكل فخر مرفوعي الهامات تغمرنا السعادة والفرح والاعتزاز والأمل».

وقال سموه: «ونحن نحتفل بمرور 47 عاماً على مسيرتنا الاتحادية المباركة، ولدينا ثقة مطلقة بأن دولة الإمارات ستظل تمضي بقوة إلى الأمام، وأن احتفالها بيوبيلها الذهبي بعد سنوات قليلة، سيكون احتفالاً بإنجازها مشروعاتها الحضارية الكبرى، التي تهدف إلى جعلها من أفضل دول العالم، لأن البنيان كان أساسه قوياً وراسخاً، ولأن النهج الذي سرنا عليه، على مدى السنوات الماضية، كان محوره الأساسي هو الإنسان الذي راهن عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وآمن بأنه الثروة الحقيقية للوطن، وهي الفلسفة نفسها التي توجه رؤيتنا التنموية، وتحدد أولوياتها وأهدافها في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة».

وأكد سموه أنه في هذا اليوم المجيد من أيام دولة الإمارات، نوجّه تحية إجلال وإكبار إلى قواتنا المسلحة الباسلة، عماد الوطن، وركنه الركين، وحصنه الحصين، ومصنع الرجال الأقوياء، الذين يضربون المثل والقدوة في التضحية والفداء، ويبثون روح الوطنية والانتماء لدى أبناء الوطن جيلاً بعد جيل، ونحيي أبناءنا الأبطال المرابطين في ساحات العز والفخر والشرف على أرض اليمن الشقيق دفاعاً عن الحق والعدل والشرعية، ودعماً للأشقاء اليمنيين وحقهم في العيش بكرامة واطمئنان وأمن وأمان، إن التضحيات والبطولات التي قدمها أبناء قواتنا المسلحة في اليمن، وغيره من ميادين الواجب، سيسجلها التاريخ الإماراتي والعربي والإنساني، لتكون شاهدة على نبل الجندي الإماراتي وأخلاقه وشجاعته، والسياسة الإماراتية الثابتة في دعم الأشقاء والوقوف ضد الظلم والطغيان.

وقال سموه: «في هذا اليوم العظيم نتذكر بكل إجلال وإكبار شهداءنا الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة حتى تظل راية الإمارات عالية خفاقة، ونحيّي أمهاتهم وآباءهم وذويهم الذين زرعوا فيهم حب الوطن والتضحية من أجله، وقدموا دروساً عميقة في الصبر والوطنية والانتماء».

وأكد سموه أن دولة الإمارات، في يومها الوطني الـ47، ماضية بقوة نحو المستقبل، معتمدة على سواعد أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها، وروح الوحدة التي تربط بين أهلها برباط وثيق لا تنفك عُراه، وطموحها الذي لا تحده حدود، ووعيها العميق بالتطورات والتحولات في البيئتين الإقليمية والدولية، وفي كل عام نحتفل باليوم الوطني نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى، ونراجع كل الخطوات والبرامج، كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خلال الأعوام المقبلة.

وقال سموه: «اليوم فإن كل إماراتي وإماراتية، بل كل عربي، له أن يفتخر بالإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققته دولة الإمارات خلال عام 2018، متمثلاً في إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي (خليفة سات) الذي صنع بالكامل داخل الدولة، وبأيدٍ إماراتية خالصة، والاستعداد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء خلال عام 2019، والمضي قدماً في خطة إرسال مسبار إماراتي إلى المريخ بحلول عام 2021، فضلاً عن المراكز المتقدمة التي حققناها في الكثير من المؤشرات التنموية التي تصدرها المؤسسات الدولية المتخصصة، وذلك لأننا نؤمن بأن التفوق لا تصنعه الأماني، وإنما العمل والجهد والإرادة».

وأكد سموه أن التقدم متاح للجميع، ولكن شريطة الأخذ بأسبابه ومقوماته، وفي مقدمتها التعليم الذي يعدّ بوابة العبور الآمن والواثق نحو المستقبل المشرق، بإذن الله تعالى، والضمانة للحفاظ على استدامة التنمية، ووضع دولة الإمارات في المكانة التي تستحقها بين الأمم، ولأننا نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل، وأننا قادرون على المنافسة في ميادين التطور والتقدم، وبناء اقتصاد متنوع استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، من خلال التعليم المتطور والعصري، الذي يبني الكوادر البشرية المؤهلة التي تقود قاطرة التنمية الإماراتية إلى القمة على الدوام.

وقال سموه إن دولة الإمارات، بإنجازاتها الحضارية الكبرى، تبث الأمل في قلب كل مواطن عربي، خصوصاً الشباب، وتوجّه رسالة مهمة مفادها أن العرب قادرون على النجاح والتفوق والمنافسة الحقيقية في مضمار التطور العالمي بقوة الإرادة والطموح والثقة بالذات، والتخطيط الجدّي للحاضر والمستقبل، ولذلك فإن ما يتحقق على الأرض الإماراتية يمثل مصدر إلهام للمنطقة كلها، ومصدر فخر واعتزاز لكل عربي، لأن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة تضاف إلى الرصيد الحضاري للعرب، في ظل محاولات تشويه صورتهم والنيل منهم وبث اليأس والإحباط في نفوسهم.

وتابع سموه أن «ما حققته وتحققه، وسوف تحققه بإذن الله تعالى، دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاحات على المستويات كافة، يؤكد للعالم أن العالم العربي ليس تلك الصورة المشوَّهة التي يحاول المتطرفون والإرهابيون تصديرها إلى الخارج، والتي تجد من يتلقفها ويروِّج لها لأغراض خبيثة؛ وإنما له وجه آخر مهم عنوانه الأمل والإنجاز والانفتاح والتسامح، والعمل بكل قوة من أجل المشاركة الحقيقية في مسيرة الحضارة البشرية».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «الإمارات تمثل عنصر استقرار وتنمية وسلام في منطقتها والعالم، بفضل سياساتها الخارجية الحضارية والمتزنة التي تقوم على أسس ثابتة جلبت لها الاحترام والتقدير والتأثير في الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تحرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة التحديات المشتركة؛ بما يحفظ المصالح العربية العليا، ويضمن حق الأجيال العربية الحالية والمقبلة في العيش بأمن وسلام واستقرار، وتبني شراكات فاعلة وقائمة على الاحترام والثقة والمصالح المشتركة مع القوى الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الوطنية، ويصبّ في خدمة الأمن والسلم العالميَّين، وتنخرط بإيجابية في كل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مواجهة المخاطر التي تهدد البشرية، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب والفقر والجهل والمرض والتغير المناخي وغيرها».

وقال سموه إن الإمارات تسعى إلى تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة في العالم، بما يدعم السلام والتعايش فيه، وأصبحت نموذجاً يشار إليه بالبنان في التسامح والاعتدال، والانفتاح بفضل منظومة القيم الحضارية التي تتبناها، وتعمل على نشرها على المستويين الداخلي والخارجي، ما عزّز صورتها أمام العالم، بصفتها دولة عصرية ومسؤولة تتصدى لنوازع التعصب والعنصرية والتطرف، في ظل عالم يعاني بقوة من مخاطر الطائفية والعنصرية التي تهدد التعايش والسلام بين شعوبه.

«الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مواجهة التحديات المشتركة».

«نسعى إلى تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، بما يدعم السلام والتعايش».

«الإمارات تبثّ الأمل في قلب كل عربي.. ورسالتها أن العرب قادرون على التفوق والمنافسة».