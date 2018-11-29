4 مبادرات حكومية لتمكين الشباب في صناعة المستقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أربع مبادرات، هادفة لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب، وتحفيز مشروعاتهم الناشئة.

وركز فريق عمل الشباب، خلال اجتماعه ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، على تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، بهدف بناء منظومة مستدامة لاقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، في ظل الإعداد لمرحلة ما بعد النفط، وما تتطلبه من الاعتماد على طاقات الشباب المتجددة وإبداعاتهم غير المحدودة.

وتقوم مبادرة عرض «مشاريع الشباب الناشئة في المساحات الثقافية»، على خلق فرص للتعاون بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات، مثل الثقافة والفنون، وتوظيف مرافقها العامة لتكون بمثابة منصات لمبادرات ومشروعات للشباب.

وتعتمد مبادرة «تنظيم فرص شباب الإمارات خارج الدولة»، على تطوير الفرص والبرامج المتاحة للشباب خارج الإمارات، من خلال جهة مركزية موحدة، لتنظيم ومواءمة الفرص المتوافرة في الدولة. وترتكز مبادرة 100 شاب في الإعلام على تمكين ودعم 100 من الشباب المتميزين والموهوبين في مختلف القطاعات بالدولة، وتسليط الضوء عليهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على اكتشاف الموهوبين في مختلف المناطق.

وتهدف مبادرة الخدمة الوطنية 101 إلى توفير منصة تثقيفية، تسهم في تعزيز الوعي لدى الشباب، بما يتضمنه برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، ورفع الوعي لديهم بأهمية الانضمام للبرنامج وأثره الإيجابي في حياتهم، إضافة إلى استعراض التجارب المميزة لخريجي برنامج الخدمة الوطنية.

وأكد المجتمعون أهمية وجود تنسيق متكامل في ما بين الجهات المعنية بقضايا الشباب، وضرورة وجود تنظيم لهذه البرامج من قبل جهة مركزية موحدة.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، أن الشباب في الإمارات هم الركيزة الرئيسة لتحقيق تطلعات القيادة، في مواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات.