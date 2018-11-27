«إسعاف دبي» تعاملت مع 49 بلاغاً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت، حتى منتصف نهار أمس، مع 49 بلاغاً، منها 20 حادث سيارة، و29 حالة مصابة، وفق تقرير رسمي صادر من المؤسسة أمس. وأكدت المؤسسة أن خطتها تقوم على رفع درجة استعداد الكوادر الإسعافية، من أطباء وفنيي الطب الطارئ ومسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، طوال ساعات الليل والنهار، مشددةً على أهمية التعاون بين المؤسسة وشركائها الاستراتيجيين، شرطة دبي وهيئة الصحة والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، بما يصبّ في مصلحة المريض أو المصاب أو المتعامل، لافتة إلى أنه تم التعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الشرطة بسرعة ودقة. وتحرص المؤسسة على اختبار جاهزية المسعفين والسائقين في فترات متقاربة، للتأكد من أنهم على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، والتأكد من قدرتهم على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي يراوح معدلها، وفق المعايير العالمية، بين أربع وثماني دقائق.