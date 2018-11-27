بلدية دبي: 60 محطة ضخّ و72 ألف مصرف لمياه الأمطار

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أكدت بلدية دبي أنها تعمل بشكل مكثف، لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في كل أرجاء الإمارة، من خلال 60 محطة ضخ لمياه الأمطار، ضمن شبكة أنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متر طولي، تتخللها 28 ألف غرفة تفتيش، ومتصل بها 72 ألف مصرف مياه أمطار، جميعها تنتهي بعدد 28 مخرجاً إلى البحر أو إلى خور دبي، وفق المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية، المهندس طالب جلفار. وقال جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، إن المناطق التي شهدت تجمعات مائية كبيرة في الإمارة، ستشملها خطط تطوير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن فرق البلدية تعمل على التخلص من تجمعات المياه بشكل مستمر.

ورصدت «الإمارات اليوم» تزايد التجمعات المائية في مناطق متفرقة من إمارة دبي، أبرزها منطقة القوز الصناعية، فضلاً عن تجمعات بسيطة في مناطق متفرقة.

وأكد جلفار أن البلدية نجحت في سحب تجمعات الأمطار مساء أمس، من خلال فرق مجهزة، وشبكة صرف عالية الكفاءة.

وأشار إلى أن فرق البلدية تواصل جهودها، لمعالجة تجمعات المياه في كل أرجاء الإمارة، وفق برنامج عمل يمتد طوال 24 ساعة.

وأوضح أن مساء أول من أمس شهد رياحاً قوية، أدت إلى اقتلاع بعض الأشجار وعلى الفور تم استنفار جميع الفرق الميدانية للعمل بنظام الطوارئ، حيث تولت إزالة اللوحات الإعلانية والأشجار.