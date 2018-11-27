مستشفى راشد يستقبل مصابي حوادث الأمطار

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أكد مستشفى راشد، في دبي، أنه وضع خطة طوارئ استثنائية، للتعامل مع نتائج الاضطرابات الجوية، التي تشهدها الإمارة، وفق رئيس قسم الطوارئ في المستشفى، الدكتورة سارة كاظم، التي أكدت استقبال المستشفى مرضى يعانون إصابات وكسوراً ناتجة عن حوادث بسبب الاضطرابات الجوية، تعاملت معها بعناية وسرعة فائقة. وأوضحت أن إدارة المستشفى جهزت فريقاً متخصصاً، يعمل على مدار الساعة، للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات، خصوصاً أن المستشفى متخصص في استقبال الحالات الحرجة، ومصابي الحوادث. ولفتت إلى أن فريق الطوارئ مجهز لإجراء كل أنواع العمليات الجراحية في أي وقت، كذلك يعمل بطاقة استيعابية كبيرة خلال الحوادث والأزمات، فيما يتم توزيع المرضى ذوي الحالات البسيطة على المستشفيات الأخرى، في حال كان الضغط مرتفعاً على المستشفى.