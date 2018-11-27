«طرق دبي» أوقفت النقل البحري بسبب الرياح

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، إنّه تم توقيف خدمة النقل البحري خلال سقوط الأمطار بسبب هبوب رياح أدت الى حركة قوية للأمواج تجعل ارتياد الوسائل البحرية تجربة غير مريحة نفسياً. وتابع أنه تم توقيف الخدمة في وسائل النقل البحرية الصغيرة، وكذلك الفيري، رغم انه مصمم بشكل يضمن سلامة تنقّله حتى أثناء حركة الأمواج العالية.

وأشار إلى حرص المؤسسة على الالتزام بالمواعيد المحددة لخدمات المواصلات العامة تحت أي ظرف، إلا أنها تتخذ قراراً بتوقيف الخدمة فور ظهور أي تهديد لسلامة الركاب.

وأكد أن المؤسسة استمرت أمس في توفير خدمة النقل في الحافلات العامة، وأنها تحرص على تقديم الخدمة بمواعيدها حتى حين يقل عدد الركاب أثناء الانهمار الشديد للأمطار.

وأوضح أن حركة الحافلات العامة بين المدن هي التي تتأثر بتقلبات الطقس، وتحديداً الضباب وليس الأمطار، مشيراً الى اتخاذ قرار بوقف خدمتها عند وقوع الضباب، لأن الأولوية لسلامة وتنقل الركاب بأمان، وليس لاستمرارية الخدمة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسساتية رئيس فريق إدارة لجنة الطوارئ والأزمات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس ناصر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن سقوط الامطار الكثيف أمس في دبي لم يؤثر سلباً في أي خدمة من خدمات الهيئة، كما لم تؤثر تجمعات المياه في عرقلة حركة السير على المحاور الرئيسة للطرق نتيجة تصريفها بشكل فوري. وأضاف أن المحاور في اتجاه إمارة الشارقة شهدت ازدحاماً مرورياً نتيجة بطء السير، وليس لأي تجمعات للمياه. وتابع أنه تم رصد مواقع لتجمعات المياه على محاور رئيسة لطرق، وتم تصريفها تلقائياً عبر مضخات، موضحاً أن الفرق الفنية استعدت بتركيب مضخات على محاور كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد.