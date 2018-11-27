المصدر: الامارات اليوم

حفر

شكا سائقون كثرة الحفر العميقة الموجودة في الطريق المؤدي إلى الحبتور سيتي بدبي، الناجمة عن أعمال إنشائية تؤثر في انسيابية حركة المركبات، وقد تلحق أضراراً تكبد أصحابها خسائر كبيرة.

طقس

طالب ذوو طلبة وزارة التربية والتعليم باتخاذ القرار في شأن تعليق الدراسة من عدمه، خلال الأحوال الجوّية غير المستقرة، وعدم ترك قرار تحديدها بيد مديري المدارس، تفادياً لحدوث تضارب في تقدير درجة سوء أحوال الطقس وخطورته على سلامة الطلبة، وذلك في ظل تعطيل إدارات مدارس، والتزام أخرى بالدوام دون الالتفات إلى تداعيات الحالة الجوية.

مياه

شكا سائق تجمع المياه في منطقة القوز الصناعية بدبي، نتيجة الأمطار التي سقطت على المدينة، الأمر الذي أسهم في تعطيل حركة سير المركبات، وزيادة تعرضها لارتكاب حوادث مرورية، مع انتشار الشاحنات الكبيرة في المنطقة.

حافلات

فوجئ ولي أمر طالب في مدرسة خاصة بالشارقة، بدخول مياه الأمطار إلى حافلة المدرسة التي تقلّ ابنه وطلاباً آخرين، متسائلاً عن مدى جاهزية الحافلات المدرسية، بشكلٍ عام، لمواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة، ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة التي تضمن بدورها سلامة الطلبة.

مدرسة

شكا ولي أمر طالب في مدرسة خاصة بالشارقة (مدرسة الشارقة الدولية)، تكدّس طلاب في الحافلات، وعدم مراعاة فارق السنّ في ما بينهم، حيث يتم جمع طلاب صغار مع آخرين كبار يعنّفون الصغار، ويقومون بضربهم، مطالباً بتشديد الرقابة، وإعادة تنظيم وتوزيع الطلاب على الحافلات، والعمل على زيادتها.

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