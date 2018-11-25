المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مطاعم

طالب متسوق بتوجيه المطاعم إلى إلزام موظفي تسجيل الطلبات بعدم التدخل في الطلبات التي يطلبها الزبائن، وذلك بعد تدخل نادل في أحد أشهر المطاعم بـ«دبي مول» لأكثر من مرة في الوجبات التي يطلبها، وتعليقه بأنها كثيرة ولن يستطيع إكمالها وحده.

نظافة

شكا موظفون بأحد الفنادق التي تقع في شارع الشيخ زايد، قلة نظافة دورات المياه الخاصة بهم، حيث لا يتم تنظيفها بشكل مستمر، في المقابل لا يسمح لهم باستخدام دورات المياه المخصصة لضيوف الفندق، التي تحظى بتنظيف مستمر.

طلبات

لفت ولي أمر طلاب بمدرسة خاصة في إمارة عجمان، إلى كثرة الطلبات التي تطلبها إدارة المدرسة، المتعلقة في الأغلب بإعداد مشروعات وتنظيم احتفالات والمشاركة فيها، متسائلاً عن شرعية هذه الطلبات.

عروض

أبدى مستخدم انزعاجه الكبير من الاتصالات المتكررة التي يقوم بها موظفون في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، المتعلقة بعروض ترويجية لباقات الشركة، حيث لا يتم الاكتفاء بالاتصال مرة واحدة، بل يقوم أكثر من موظف بالاتصال بالمستخدم على الرقم نفسه للترويج للعرض ذاته، رغم إبلاغهم بعدم اهتمامه بالاشتراك في هذه العروض.

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