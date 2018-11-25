حالة عدم استقرار جوي من الأحد إلى الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، يمتد من البحر الأحمر، متزامناً مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي، يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث تتكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تبدأ ظهر اليوم، مع تطوّر بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار.

وتقل السحب تدريجياً ليل الغد، ونهار الثلاثاء، مع بقاء الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط بعض الأمطار، خصوصاً شرقاً وشمالاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، تتحوّل غداً إلى شمالية غربية نشطة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تبدأ غرباً وتمتد تدريجياً على السواحل وبقية مناطق الدولة.

وحث المركز السائقين على أخذ الحيطة والحذر مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار والأتربة المثارة، ومع سقوط الأمطار. كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، خصوصاً في الأماكن القريبة من المرتفعات، وبعدم ارتياد البحر، بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عُمان.