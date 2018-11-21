اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي تقر منح 395 قطعة أرض سكنية جديدة لمواطني الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أقرّت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي برئاسة وليد فلاح المنصوري، منح 395 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة، إن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 395 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة - والمناطق الوسطى والشرقية، إضافة إلى مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، التي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي لتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم اعمال اللجنة، بما يسهم بشكل ايجابي في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، وتعزيز الخدمات المجتمعية بمزيد من المرافق والخدمات للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.