سيف بن زايد يشهد مصادقة قادة الأديان على «بيان أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مصادقة قادة الأديان والقيادات الروحانية، على «بيان أبوظبي»، الصادر عن ملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي»، الذي تعهد بتفعيل بنوده وتحقيق أهدافه والالتزامات التي جاء بها قادة الأديان السبعة، ضمن ختام فعاليات الملتقى، الذي استضافته أبوظبي لمدة يومين.

وجرت مصادقة «بيان أبوظبي» في واحة الكرامة، بحضور قادة وممثلي الأديان على مستوى العالم، الذين حضروا إلى أبوظبي إعلاءً لقيم الإنسانية، وفي سبيل الحفاظ على الطفل، وبناء وتعزيز شخصيته.

وشارك في المصادقة على البيان سبعة من قادة الأديان، هم: شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس أساقفة القسطنطينية من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، البطريرك برثلماوس الأول، ورئيس مجلس إدارة جورو ناناك نيشكام سيواك جاثا، الدكتور بهاي صاحب بهاي موهيندر سينغ، وقائد مايوجيكاي، القس كيشي مياموتو، وكبير حاخامات بولندا، الحاخام مايكل شودريتش.وجاء في نص البيان: «في ظل الإيمان الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة المتأصلة لدى جميع الأطفال، تعهدت القيادات الدينية والإيمانية على مستوى العالم، وكل المشاركين في الملتقى، بالتوحد من أجل وقاية الأطفال من التعرّض للإساءة، والإسهام بشكل بنّاء في العمل على تطوير قدرات وإمكانات أطفال العالم بدنياً، واجتماعياً، ونفسياً، وروحانياً».