«قضاء أبوظبي» تعرّف بإجراءات ترجمة «مستندات الدعاوى» وتطرح 52 عقاراً في مزاد

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم ووام

نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة تعريفية للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، حول تنفيذ إجراءات إلزامية ترجمة مستندات القضية إلى اللغة الإنجليزية في الدعاوى المدنية والتجارية، حال كان المدعى عليه أجنبياً، والذي يتيح للوافد والمستثمر الأجنبي تسلّم ملف القضية مترجماً، بما يسهم في تقديم خدمة قضائية عالمية المستوى، تلبي متطلبات المقيمين في أبوظبي.

وتناولت الورشة أهداف تلك الخطوة غير المسبوقة في منطقة الشرق الأوسط والثالثة عالمياً، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل على التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تعزيز تنافسية أبوظبي لتكون من أفضل المدن على مستوى العالم. وركزت الورشة على أن تطبيق تلك الخطوة جاء بعد دراسة أفضل الممارسات القضائية المتميزة على مستوى العالم، والمحاكم التي تتبنى تلك الآلية في الدعاوى المدنية والتجارية، مع التأكيد على الالتزام بتقديم جميع المستندات باللغتين العربية والإنجليزية في حال كان المدعى عليه أجنبياً، بما يضمن تسهيل خدمات وإجراءات المحاكم لمختلف الفئات من المتعاملين، وبما يتماشى مع الخطط الاقتصادية والتنموية لحكومة أبوظبي، الرامية إلى إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي، والعمل على تعزيز جهود الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات، لتحقيق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية رائدة عالمياً.

واستعرضت الورشة دور المبادرة في تعزيز مساهمة دائرة القضاء في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 عبر منظومة قضائية متطورة ومتكاملة، تلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال، ومقصد للعمالة الماهرة.

من ناحية أخرى، أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، طرح 52 عقاراً متنوعاً للبيع، وذلك عبر مزاد أبوظبي العقاري 2018، الذي تنظمه الدائرة في الساعة الرابعة من عصر اليوم بقصر الإمارات بأبوظبي.

وأوضحت أن العقارات المطروحة للبيع عبر المزاد، تتضمن مباني تجارية وسكنية، وأراضي تجارية وسكنية، إضافة إلى مزارع، وحق الانتفاع بمحل تجاري واحد، وتراوح أسعار العقارات بين 40 ألف درهم و77 مليون درهم، مشيرة إلى أن العقارات المطروحة سيتم بيعها بناء على أحكام قضائية صادرة عن محاكم إمارة أبوظبي.