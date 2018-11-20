«الهوية» و«زايد العليا» تنظمان عصفاً ذهنياً لتطوير خدمات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، اهتمامها بأبناء المجتمع من أصحاب الهمم وحرصها على تقديم كل أشكال الدعم لهم باعتبارهم فئة مهمة وفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني نظمتها الهيئة في مركز الابتكار بمقر إدارتها الرئيسة في مدينة خليفة مع وفد من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الاطلاع على وجهات نظر المعنيين في المؤسسة بشأن التعاون بين الجانبين ومناقشة الأفكار والرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين وتطوير خدمات ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وأكّد مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الرائد جمال الخاطري، خلال استقباله الوفد، أنّ الهيئة تستلهم نهجها تجاه أصحاب الهمم من توجيهات القيادة التي تكفل تلبية مختلف طموحات ومتطلبات هذه الفئة من أبناء المجتمع، وتضمن لهم حق الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة مع بقية أفراد المجتمع في جميع مناحي الحياة.

وأعرب عن اهتمام الهيئة وحرصها على الاستفادة من مثل هذه اللقاءات كونها تسهم بشكل فاعل في ترجمة مساعيها ودعم جهودها للاستفادة من القدرات الكبيرة والإمكانات والمواهب العالية التي يتمتع بها أصحاب الهمم من خلال تذليل ما يواجهه أفرادها من معوقات وتحديات في حياتهم اليومية. ولفت الخاطري إلى الدور الأساسي الذي يلعبه أبناء هذه الفئة في المجتمع، إذ يسهمون بشكل فاعل في بناء الوطن وخدمته، ويشاركون في مختلف الفعاليات وعلى مختلف الأصعدة، ويحققون إنجازات ترفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وتمّ خلال جلسة العصف الذهني مناقشة مجموعة من المقترحات والمشاريع التي يمكن أن ترتقي بالخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم وتحقق السعادة لهم، وستقوم الهيئة من جانبها بإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات بعد أن يتم إدراجها ضمن مبادراتها ومشاريعها التحسينية.