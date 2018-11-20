«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ 6 مشروعات إنشائية بـ 2.2 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ستة مشروعات تضم 1803 مساكن ومجمعاً تجارياً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بكلفة مليارين و282 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش، لـ«الإمارات اليوم» إن المشروعات الجديدة، تشمل 397 مسكناً في منطقة عود المطينة، ومجمعاً سكنياً يضم 464 وحدة في منطقة المحيصنة الرابعة، و346 مسكناً في منطقة حتا، ومجمعاً سكنياً يضم 96 وحدة في منطقة القوز الثانية، ومجمعاً تجارياً لخدمة سكان منطقة البرشاء جنوب (الأولى)، إضافة إلى مشروع تابع لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لبناء 500 مسكن في إمارة دبي.

وأضاف أن «المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين، من خلال تحقيق مبادرات إسكانية رائدة، تيسر حياتهم، وتلبي طموحاتهم ورغباتهم، وتسهم في إسعادهم».

ولفت إلى أن مشروع الـ500 مسكن التابع لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، مشيراً الى تنفيذ عملية بناء وحدات المشروع بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء.

وأضاف أن «الشراكة بين المؤسسة ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، من شأنها أن تطور قطاع الإسكان بشكل كبير من حيث توفير المساكن العصرية المناسبة».

وأوضح مدير أول إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، المهندس فيصل نصرالدين البلوكي، أن المؤسسة طرحت مبادرة «مساكن النماذج الموحدة»، التي تضم خمسة نماذج بمساحات وأسعار مختلفة، وتعاقدت مع عدد من المقاولين لتنفيذ مشروعات المستفيدين من المنح السكنية.

وأضاف أن مساحات النماذج السكنية المعتمدة تتنوّع بين 2700 قدم مربعة، و3000 قدم مربعة، و3500 قدم مربعة، و4500 قدم مربعة، و5100 قدم مربعة، فيما تبدأ الأسعار من 870 ألف درهم، لأقل مساحة، وصولاً إلى مليون و650 ألف درهم للمساحة الأكبر، لافتاً إلى أن التنوّع بين المساحات يتيح أمام المواطنين خيارات متعددة، لاختيار الأنسب والأفضل لكل مستفيد، إضافة إلى أن هذا التنوع يستهدف التخفيف على المستفيدين، وتعزيز سعادتهم منذ اختيار النموذج، وصولاً للاستلام النهائي للمسكن.

وأشار البلوكي إلى أن المؤسسة فتحت المجال أمام المستفيدين من القروض السكنية، للتسجيل في مبادرة «مساكن النماذج الموحدة»، والتي بدء التسجيل فيها خلال يوليو الماضي، واستمر لمدة شهر واحد حتى يتم تقييم التجربة مع أصحاب القروض.

وأشار إلى أن المؤسسة قسّمت طلبات أصحاب القروض المسجلين في المبادرة إلى أربع مجموعات، حسب اعتبارات عدة منها الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب، وعدد أفراد الأسرة وغيرها، موضحاً أن المجموعة الأولى بلغ عدد الطلبات فيها نحو 20 طلباً، إذ تم تحويلهم إلى استشاري هندسي، وانتهى عدد منهم بالاتفاق مع الاستشاري على اختيار نماذج المساكن التي يرغبون فيها، كما اتفق الطرفان على الأسعار المطلوبة لإنجاز المشروعات السكنية.

وأضاف: «سيبدأ تقديم طلبات المجموعة الثانية إلى الاستشاري في يناير المقبل، فيما تحتاج المجموعة الثالثة إلى دعم لتوفير الفرق بين قيمة القرض وكلفة الإنشاء، ومن ثم وجهتهم المؤسسة إلى إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات لهم، وأرجأت طلبات المجموعة الرابعة إلى جهوزية أراضي إنشاء مساكنهم في المناطق التي يرغبون في البناء بها».

بناء وحدات المشروعات الإسكانية بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء.

«محمد بن راشد للإسكان» طرحت مبادرة «مساكن النماذج الموحدة» ضمن 5 نماذج بمساحات وأسعار مختلفة.