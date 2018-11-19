إعداد «الإمارات للبحث والإنقاذ» لمساعدة الدول المنكوبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذ فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في شرطة أبوظبي، تمريناً لقياس الجاهزية على مدار 36 ساعة في منطقة الشليلة، استعداداً لإعادة تصنيفه ضمن فئة الثقيل، بما يعزّز مكانة الإمارات عالمياً، وجهودها في البحث والإنقاذ بالتعامل مع حالات الكوارث الطبيعية، وإدارة العمليات، وتقديم خبراتها وتجاربها في التمارين المشتركة، والإسهام في رفع كفاءة المنظومة الدولية في البحث والإنقاذ.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، اللواء علي خلفان الظاهري، أن «الفريق حقق سُمعة جيدة بين فرق الإنقاذ العالمية، ويتطلع من خلال الدعم المتوافر، إلى أن يصبح من أفضل فرق الإنقاذ عالمياً»، مشيراً إلى اهتمام ودعم القيادة وحرصها على إعداده وتجهيزه لتمثيل الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل مدّ يد العون والمساعدة للدول المنكوبة.

وأفاد مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العقيد زايد الهاجري، جاهزية وكفاءة الفريق، الذي يتمتع بسُمعة دولية، نتيجة دعم ورؤية القيادة، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق قفزات نوعية ومتطوّرة في مجال البحث والإنقاذ إقليمياً ودولياً. وأشار إلى جهود الكفاءات الوطنية وإسهاماتها في تطوّره، واهتمامها بمواكبة المستجدات الحديثة في مجال البحث والإنقاذ، ومواصلة التمارين المشتركة مع الفرق المماثلة في عدد من الدول.

خلال تمرين لقياس الجاهزية على مدار 36 ساعة في منطقة الشليلة. من المصدر