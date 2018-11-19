مركبات كهربائية للعمل دوريات شرطية

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دشّنت وزارة الداخلية، أخيراً، عدداً من المركبات الكهربائية الجديدة الصديقة للبيئة، لتنضم إلى أسطول المركبات في الوزارة، للعمل دوريات شرطة، ويأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة الرامية لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وقال مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد جمعة أحمد هامل القبيسي، إن إدخال المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة للخدمة في الدوريات الشرطية والمرورية يأتي انطلاقاً من أهمية الاعتماد والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية وجميع المخلفات السامة والضارة بالبيئة.

وأضاف أن الوزارة تركز على تفعيل المبادرات البيئية والتوسع في التطبيقات الخضراء، وفق معايير عالمية للحفاظ على البيئة.