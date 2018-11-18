بقرار من مجلس الوزراء.. مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" الخميس 29 نوفمبر

المصدر: أبوظبي-وام

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتقديم مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" في الدولة إلى يوم الخميس الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، عوضاً عن الجمعة 30 نوفمبر الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع للوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة.

وتتضمن مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد " تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحا، والوقوف دقيقة دعاء صامت في الساعة 11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني في كل المؤسسات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أصدر أمراً بأن يكون 30 من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تخليداً لذكراهم ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية.