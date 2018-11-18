رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عُمان باليوم الوطني

المصدر: الإمارات اليوم ووام - أبوظبي

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سلطنة عمان الشقيقة، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، بيومها الوطني الـ48، وأكد سموه أن «ما يربط الإمارات وعُمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة»، معرباً سموه عن أمنياته بتواصل مسيرة السلطنة الحافلة بالإنجازات.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «تهانينا القلبية ﻷخي السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الـ48 لسلطنة عمان الشقيقة.. ولشعبها اﻷصيل نقول دمتم في سعادة وخير ونماء.. مسيرة عامرة حافلة بالمنجزات في ظل قيادة فذة.. الإمارات وعُمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها اﻷيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».

ويحتفل اليوم، أبناء الشعب العُماني، باليوم الوطني الـ48 المجيد، وكلهم اعتزاز وثقة وإرادة مقرونة بالحب والدعوات والامتنان لباني نهضة عمان الحديثة، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

ويجسد ما تحقق على مدى الأعوام الـ48 الماضية في كل مجال، وعلى كل شبر من أرض عُمان الطاهرة، حجم الجهد والعطاء، الذي تم خلال مسيرة النهضة المباركة منذ اليوم الأول لانطلاقها، ويدين العمانيون بفضله إلى السلطان قابوس وحكمته وإرادته وحبه لهذه الأرض الطيبة ولأبناء شعبه، إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن، وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في كل مجالات الحياة، بأيدي العمانيين، ولخيرهم، ومصلحة أبنائهم في الحاضر والمستقبل.

وتظل العلاقة الخاصة والعميقة بين السلطان قابوس وأبناء الوطن، بأجيالهم المتعاقبة، عُمانية المحتوى والجوهر والمعنى، وهو ما يعبّر عن نفسه دوماً في مختلف المجالات.