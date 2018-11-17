شرطة دبي تطبق «الإنذار المبكر» في الهيئات القنصلية ومنازل الدبلوماسيين

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، بأنه تم تطبيق نظام الإنذار المبكر في الهيئات القنصلية ومنازل الممثلين الدبلوماسيين من القناصل، موضحاً أن النظام يرتبط مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، ويوفر أعلى درجات الأمن والأمان وضمان الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة عن طريق دوريات أمنية متخصصة ومجهزة بأحدث التجهيزات الأمنية وأفضل العناصر المدربة على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وقال خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئات القنصلية لدى الدولة، إنه من منطلق حرص شرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات في المجال الأمني، واستجابة للاحتياجات والمتطلبات الأمنية للهيئات القنصلية في دبي عبر وسائل وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستشرف المستقبل لضمان تحقيق أفضل النتائج، تم تطبيق نظام الإنذار المبكر.

وأكد الغيثي عمق العلاقة والروابط المتينة والشفافية بين شرطة دبي والهيئات القنصلية في الإمارة، موضحاً أنها علاقة مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل.