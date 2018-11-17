«خيرية الشارقة» تدعم أسرة فقدت أماً وطفلتها في حريق منزل

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

استجابت جمعية الشارقة الخيرية لنداء إغاثة عاجلة، وساندت أسرة تعرضت لحريق اندلع بمسكنها، ونجم عنه وفاة الأم وطفلتها، إضافة إلى إصابة أحد أفراد الأسرة.

وأفاد عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، بتكليف إدارة المساعدات لمتابعة حالة الأسرة، وتقديم الدعم لها.

وأكد صرف مساعدة مالية لإعانتها على توفير احتياجاتها اليومية.

وتبين من البحث الميداني الذي أجراه قسم المساعدات الداخلية بالجمعية، أن الأسرة تنتمي لدولة آسيوية، وتكفلت الجمعية بتوفير شقة بالشارقة لحين استئجار مأوى بديل وتأثيثه، عوضاً عما دمرته النيران.