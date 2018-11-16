«الوطني» يوجّه 3 أسئلة إلى وزيرَي «التربية» و«الثقافة»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، يوم الثلاثاء المقبل، بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ويناقش خلالها موضوع «التنافسية والإحصاء»، ويوجّه ثلاثة أسئلة إلى وزيرَي التربية والتعليم والثقافة وتنمية المعرفة.

ويوجه أعضاء المجلس، خلال الجلسة، ثلاثة أسئلة، منها سؤالان إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، من العضو سعيد صالح الرميثي، حول «السمنة في المدارس»، والثاني من العضو سالم علي الشحي حول «إدراج رياضة الرجبي في مناهج الوزارة»، فيما توجّه عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، حول «المنتج الثقافي المتميز».

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، رفعت تقريرها إلى المجلس، بعد أن ناقشت موضوع «التنافسية والإحصاء»، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجمعيات والاتحادات المعنية بالموضوع، وذلك ضمن خمسة محاور، هي: الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعدها، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وفي تحفيز المؤسسات والوزارات في ما يخص التنافسية، وفي وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، وفي الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

وتهدف رؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم في مجالات التنافسية الاقتصادية، والصحة، والتعليم، والبيئة، حيث تختص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، وتحديد السياسات للقطاعات الحيوية، باعتبارها أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية، ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية.

- «الوطني» سيناقش موضوع «التنافسية والإحصاء» في جلسة الثلاثاء.