«الإمارات للمزادات» تنظم مزاداً علنياً على 60 لوحة مميزة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

تنظّم «الإمارات للمزادات» مزاداً علنياً على 60 لوحة للمركبات الخاصة تحمل أرقاماً مميزة، بالإضافة إلى ثلاثة «أرقام كلاسيكية» للوحات المركبات، وثلاثة أرقام مخصصة للدراجات النارية، وذلك يوم 24 من نوفمبر الجاري، في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي.

ويعتبر الرقم (3) الأكثر تميّزاً للمركبات في هذا المزاد، باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح، إلى جانب الرقم الرباعي (1971)، الذي يتوقع أن يشهد المزاد تنافساً قوياً لامتلاكه، كونه يرمز إلى تاريخ إعلان تأسيس الدولة، الذي تحتفل به الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام.

ويتضمن المزاد، الذي تنطلق فعالياته في الساعة الخامسة مساءً، باقة من الأرقام المميزة، من بينها سبع لوحات ثنائية، و14 ثلاثية، و18 رباعية، و19 خماسية، وجميعها من «الفئة الأولى».

ومن بين أبرز الأرقام الثنائية: (16 – 20 – 22 – 55)، والثلاثية: (100 – 111 – 555 – 700 - 911)، والرباعية: (1010 – 1122 – 1212 – 1234 – 2020 – 2211 – 2222 – 9000 - 9090)، والخماسية: (10101 – 12345 – 20202 – 22222 – 50000).

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، إن الأرقام المدرجة في المزاد تم اختيارها بعناية، متوقعاً أن يشهد المزاد تنافساً كبيراً، خصوصاً على الرقم (3)، والرقم (1971)، والرقمين (1234 و12345)، وغيرها من الأرقام الجاذبة لهواة اقتناء الأرقام المميزة.

وأضاف أن الأرقام الثلاثة الكلاسيكية، التي ستطرح في المزاد تحمل الأرقام: (4) و(44) و(444)، متوقعاً أن تشهد تنافساً شديداً كونها أرقاماً مميزة، وتتناسب مع المركبات التقليدية والكلاسيكية، كما أنها تحمل خصوصية لبعض أصحاب المركبات الكلاسيكية، كونها تشير إلى تاريخ صنع المركبة، مشيراً إلى أن أرقام الدراجات النارية الثلاثة هي: (7) و(77) و(77777)، وجميعها من الفئة الأولى، وتم طرحها بهدف تحقيق رضا الجمهور من مستخدمي الدراجات النارية.

وأكد المناعي أنه يمكن للراغبين بالاطلاع على الأرقام المطروحة في المزاد، والتي قد يرمز العديد منها إلى تواريخ أو مصفوفة أرقام مفضلة لدى البعض خصوصاً لمحبي اقتناء الأرقام المميزة، من خلال الموقع الإلكتروني (https:/‏‏/‏‏www.EmiratesAuction.com)، أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة عبر الهواتف الذكية.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد الحضور قبل وقت كافٍ من بدء فعالياته، لإيداع شيك تأمين. ويحق للمزايدين امتلاك عدد غير محدد من الأرقام المميزة. ويبدأ المزاد من سعر القيمة الإسمية المحددة. ويحصل الأشخاص الفائزون في المزاد على شهادة ملكية بعد إتمام إجراءات الشراء بشكل كامل. ويحق لهم التنازل عن الرقم المميز الذي فازوا به خلال المزاد للغير.

وكانت إمارة أبوظبي شهدت عام 2008 بيع رقم السيارة (1 أبوظبي) بمبلغ 52 مليون درهم (14 مليون دولار)، وهو أغلى رقم سيارة في العالم، وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.