حمدان بن محمد: نماذج العمل الحكومي بالإمارات تجربة عالمية للارتقاء بجودة حياة المجتمعات

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن نماذج العمل المتقدمة، التي تطورها دولة الإمارات في القطاع الحكومي، تمثل تجربة عالمية ونموذجاً يحتذى، للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتحقيق سعادتها.

وقال سموه إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترتكز على تعزيز تجارب المتعاملين، وتحقيق راحة الناس، بتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وبمستوى خمس نجوم وأكثر.

وأشاد سموه بجهود فريق عمل برنامج الشيخ زايد للإسكان، وموظفي مركز سعادة المتعاملين التابع للبرنامج في إمارة دبي، داعياً سموه إلى تكثيف الجهود، لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بجودة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة حياة أفراد المجتمع.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن لوحة الـ«خمس نجوم»، التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين الرئيس في برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، والتي تم منحه إياها في إطار الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، ومدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة محمد الفندي. ويمثل مركز سعادة المتعاملين في المركز الرئيس لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الحكومية، ويوفر من خلال مساحات العمل فيه ثلاث منصات لتقديم الخدمات تشكل مكاتب إسعاد المتعاملين، ومنصة خدمات ذكية تفاعلية تسهل على المتعامل إنجاز معاملته ذاتياً، إضافة لمساحات لمكاتب الإشرافيين وموظفي البرنامج، ومنطقة مخصصة للتطوير الذاتي، ويوفر المركز خدمات صف السيارات، ومواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وتشمل قنوات تقديم الخدمات، التي يوفرها المركز قناة الخدمة المباشرة، للمتعاملين الذين يحضرون شخصياً إلى المركز والموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز تقديم طلب دعم سكني جديد، والاستفسار عن طلب دعم سكني، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإلغاء طلب دعم سكني، وفتح ملف الاستفادة من طلب الدعم السكني، وتقديم طلبات خاصة بتنفيذ المشروعات.

يذكر أن مركز سعادة المتعاملين، في المركز الرئيس لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، استقبل خلال العام الجاري 10 آلاف متعامل بنسبة 55% أقل من عدد المتعاملين، الذين زاروا المركز في الفترة ذاتها من عام 2017، في إطار جهود المركز لتنفيذ توجيهات القيادة بالتحول الذكي، وتقليل نسبة المراجعين كما حقق المركز معدل 81% في مستويات الإيجابية في بيئة العمل والسعادة الوظيفية.

وتُعد الإمارات الدولة الأولى في العالم، التي تتبنى تصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام النجوم، لإعادة صياغة مفهوم مبتكر وإطار متكامل المعايير في تقديم الخدمات الحكومية، لرفع كفاءتها إلى أفضل المستويات العالمية، لتضاهي بذلك المطبقة في الفنادق والمصارف وشركات الطيران، بما يحقق تجربة استثنائية للمتعاملين عبر جميع قنوات تقديم الخدمة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق أفضل نموذج ممكن للحكومة الذكية، وبما ينسجم وأهداف رؤية الإمارات 2021.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق، عام 2012، برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بهدف تحقيق قفزة نوعية في فاعلية الخدمات الحكومية، قياساً بالمعايير العالمية.

ولي عهد دبي:

• «توجيهات محمد بن راشد ترتكز على تعزيز تجارب المتعاملين، وتحقيق راحة الناس».