الرقم «7» يباع بـ 5 ملايين درهم بمزاد للوحات المركبات في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بيع الرقم (7) في المزاد العلني، الذي نظمته «الإمارات للمزادات»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بخمسة ملايين درهم، بعد أن شهد تنافساً بين المشاركين في المزاد، التي أقيمت فعالياته، مساء أول من أمس، في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات في الشارقة.

بينما حلّ الرقم (20) في المرتبة الثانية بمبلغ مليون و900 ألف درهم، فيما حل الرقم (14) في المرتبة الثالثة بمبلغ مليون و810 آلاف درهم، فيما سجّل الرقم (55) أعلى عدد مزايدات بعد أن احتدم التنافس عليه بين المشاركين في المزاد قبل أن يرسو على مليون و550 ألف درهم، تلاه الرقم (69) الذي حلّ في المرتبة الثانية من ناحية عدد المزايدات، وسجل مليوناً و225 ألف درهم.

واختتم المزاد فعالياته بنجاح لافت على مستوى عدد الحضور والأجواء التنافسية المثيرة التي سادت المزاد، وكذلك على مستوى العائدات المحققة ورضا الجمهور، في ضوء الباقة المتنوّعة التي طرحتها شرطة الشارقة، التي تضمنت أرقاماً مميزة (آحادية وثنائية وثلاثية) للوحات المركبات، بما يحاكي مختلف أذواق المهتمين بهذا النوع من المزادات. يُذكر أن الأشخاص الفائزين في المزاد يحصلون على شهادة ملكية بعد إتمام إجراءات الشراء بشكل كامل. ويحق لهم التنازل عن الرقم المميز الذي فازوا به خلال المزاد للغير.