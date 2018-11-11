بلدية أبوظبي الأسرع نمواً بممارسات المدن الذكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نالت بلدية أبوظبي «جائزة المدينة الذكية الأسرع نمواً لأفضل الممارسات الخاصة بالمدن الذكية في العالم»، التي تمنحها شركة «سيغ فوكس» العالمية، وتشارك فيها 52 دولة حول العالم.

وأكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أن هذا الإنجاز يؤكد صوابية التخطيط والتنفيذ، في مجال مشروع التحول الرقمي للخدمات، والارتقاء بالأداء العام لقطاعات البلدية، حيث جاءت هذه النجاحات ترجمة لرؤية وتوجيهات حكومة أبوظبي، وسعيها إلى تكريس فضاء رقمي خدمي، يحقق تطلعات المجتمع، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويوفر أسباب الراحة والسعادة للمتعاملين والمجتمع.

وأضاف أن بلدية أبوظبي حققت، حتى الآن، نسبة إنجاز في مجال الاستخدام الرقمي للخدمات بلغت نحو 84%، والهدف هو الوصول إلى تحول رقمي للخدمات بنسبة 100%، مع نهاية العام الجاري. وقال مدير إدارة التخطيط التقني، أحمد الحمادي، إن مشروع المدينة الذكية، الذي نفذته البلدية بالتعاون مع جهات حكومية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة TSME من القطاع الخاص، يتميز بشمولية التطبيق من حيث تفعيل منصة ذكية لإدارة عناصر البنية التحتية في المدينة.