شوارع في لبنان تتزين بلافتات تشكر الإمارات على مساهماتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تزينت شوارع في محافظة عكار في لبنان الشقيق بعدد من اللافتات التي تؤكد اعتزاز اللبنانيين بدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وحملت اللافتات عبارات الشكر والثناء على الجهود والمساهمات الطيبة التي تبذلها الإمارات لصالح الشعب اللبناني الشقيق.

وعلق مختار شان عمر علي أحمد من محافظة عكار شمال لبنان لافتةً يشكر فيها دولة الإمارات على جهدهم المتواصل لأبناء عكار، ومنها مستشفى الحبتور، إذ كتب عليها "شكر من القلب عيال زايد"، و"رحم الله حكيم العرب زايد بن سلطان"، وعلق أبو عمر علي "بن حريز" لافتةً أخرى كتب عليها "رب أدم على الإمارات أمنها واستقرارها"، و"كفو عيال زايد موب غريب عليكم" ، ونشر ثالث جدارية افتتاح مشروع صرف صحي بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمناسبة "عام زايد".

ومن المساهمات الإمارات التي أشاد بها اللبنانيون مسجد خالد سعيد بن بليله على نفقة اللواء سعيد بن بليلة، والذي ساهمت فيه موسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حتى اكتمل بناؤه.