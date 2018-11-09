4 طلاب مواطنين يبتكرون موقف سيارات ذكياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكر أربعة طلاب مواطنين موقف سيارات ذكياً يحافظ على الوقوف السليم للمركبات، ويمنع استغلال الأماكن المخصصة لمركبات أصحاب الهمم، يتم ربطه بغرفة عمليات الجهات المسؤولة عن تنظيم المواقف ومخالفة السيارات غير الملتزمة.

وقال محمد الراشدي، وسعيد الوحشي، وتركي النيادي، وعبدالرحمن الخمبشي، الطلاب في «ثانوية التكنولوجيا التطبيقية» بالعين، إن الابتكار يعتمد على تطبيق ذكي يسهل ربطه بغرفة عمليات دائرة النقل، ويعتمد على تزويد أماكن انتظار السيارات بحساسات لتحديد وضعية السيارة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «تقوم الحساسات بإعطاء إنذار صوتي وضوئي لقائد المركبة إذا كان وقوفه خاطئاً، ويتم إعطاؤه مهلة للبدء في تحريك السيارة، وإذا لم يستجب يرسل الجهاز رقم اللوحة إلى دائرة النقل لتحرير مخالفة».

وأشاروا إلى أنهم حصلوا بابتكارهم على المركز الأول في مسابقة «مبتكر 2018» عن فئة التصنيع الرقمي والميكانيك وتعديل المحركات.