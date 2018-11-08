50 % خصومات على تصميم مسكن المواطن

المصدر: أمين الجمال - دبي

تقدم شركات استشارات هندسية ومقاولون في معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خصومات تصل إلى 50% على التصميم والإشراف المعماري لمساكن المواطنين، إضافة إلى السحب على تصاميم هندسية مجانية خلال المعرض الذي انطلقت فعالياته، أمس، في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» في منطقة الورقاء بدبي.

ويشارك في المعرض بدورته الثانية، 52 جهة متخصصة في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض أحدث ما توصل إليه قطاع البناء وفنون العمارة والتصميم من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة.

وذكر مشاركون في المعرض لـ«الإمارات اليوم»: أن «هدف المشاركة في الحدث هو التسهيل على المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، من خلال تقديم عروض مختلفة تتيح للمواطن المفاضلة بينها واختيار ما يتناسب منها مع إمكاناته المادية»، موضحين أن «ديكوبيلد» منصة سنوية تُعنى بتوفير التفاصيل الإسكانية الدقيقة التي تهم المواطنين الساعين لبناء مشروعاتهم السكنية الخاصة، أو تلك الموجهة للاستخدامات الاستثمارية والتأجير، بدءاً من أحدث التصميمات الهندسية، مروراً بأعمال المقاولات وتجارة مواد البناء والخدمات التمويلية الحكومية والخاصة، وانتهاءُ بأرقى الديكورات الداخلية والخارجية (لاند سكايب).

وقال مدير شركة أركان للاستشارات الهندسية، وسام عبدالحليم، تطرح الشركة تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، خلال أيام المعرض، تتضمن سحباً يومياً على تصميم هندسي يُقدم مجاناً للمواطن الفائز، إضافة إلى خصم على التصميمات الهندسية والإشراف المعماري أثناء بناء المسكن، يصل إلى 50% من قيمة التصميمات والإشراف، و40% على أعمال الديكور، كما تعرض الشركة تصميمات فلل جاهزة تبدأ كلفة بنائها من 780 ألف درهم.

وأضاف: «شاركنا في المعرض في نسخته الأولى العام الماضي، وقدمنا عروضاً لأكثر من 20 مشروع فيلا، واستفاد منها 20 مواطناً ممن زاروا المعرض، وتعمل الشركة حالياً على إنجاز هذه المشروعات».

وذكرت المهندسة المعمارية في شركة كروكيز للاستشارات الهندسية، ولاء البيك، أن الشركة تقدم خصومات على التصميمات الداخلية للمساكن تصل إلى 1% بدلاً من 8% من كلفة البناء، وذلك خلال أيام المعرض، إضافة إلى أن الشركة تقدم تصميمات للمساكن بتقنية 3D، لافتة إلى أن الشركة تعمل على معالجة التحديات المحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ عمليات البناء، ونسبة المشكلات التي تواجه المقاولين في الموقع تكاد تكون منعدمة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في شركة التراث العمراني للاستشارات الهندسية، دليل علي، إن الشركة تقدم خلال أيام المعرض الثلاثة سحوبات على تصميمات مجانية، إضافة إلى خصم 10 آلاف درهم على كل تصميم يتم التعاقد عليه خلال أيام المعرض بعيداً عن السحوبات، مضيفاً أن المعرض فرصة لتجميع عدد كبير من الشركات الهندسية والمقاولين في مكان واحد، ما يتيح للمواطن الذي يزور المعرض التعرف إلى أفضل العروض المقدمة التي تتناسب وإمكاناته المالية لبناء مسكنه الخاص.

وافتتح المعرض الذي تقام فعالياته على مدى ثلاثة أيام في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة (الورقاء 4) بدبي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، بحضور نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، علي إبراهيم، والمدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، محمد إبراهيم المنصوري.

وقال سامي قرقاش إن «المعرض يستقطب عدداً كبيراً من شركات مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات، وشتى المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى صناديق دعم الإسكان الحكومي، وعدد من المؤسسات والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري في الدولة»، مؤكداً أهمية المعرض في تقديم عروض تنافسية من شركات الاستشارات الهندسية المشاركة، للمواطنين المستفيدين من جهات الإسكان في الدولة، والساعين لبناء منازل خاصة بهم. وتشمل العروض خصومات مختلفة وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات، وفي حدود قيمة المنحة أو القرض الذي يحصل عليه المواطن المستفيد من جهات الإسكان في الدولة.

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جهة متخصصة في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات من القطاعين الحكومي والخاص تشارك في المعرض.