شرطة أبوظبي تشارك في «غرس الأجيال على خُطى زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في مبادرة «غرس الأجيال على خُطى زايد»، التي أطلقتها مفوضية مرشدات أبوظبي، لتكريس قيم ومبادئ الراحل الكبير والقائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجرى إطلاق المبادرة بقصر حزام الغابات في أبو ظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع، اللواء حماد أحمد الحمادي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، مشيراً إلى أن مبادرة «غرس الأجيال على خطى زايد» تعزز الاستدامة والحفاظ على البيئة وغرس هذا المفهوم لدى النشء.

وتضمنت الفعالية غرس شجرة إماراتية معمرة، من الأشجار التي كان يقدرها ويهتم بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكرّمت نائب رئيس جمعية مرشدات الإمارات، مريم الرميثي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مشاركتها المتميزة، كما تم تكريم الجهات المشاركة.