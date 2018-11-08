دفاع مدني عجمان و«الأرصاد» يناقشان تقلبات الطقس

المصدر: عجمان ـ وام

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني، في عجمان، اجتماعاً تنسيقياً مع المركز الوطني للأرصاد والزلازل، للوقوف على جاهزية الإدارة لمواجهة تغيرات الأحوال الجوية، والاطلاع على آخر التقارير الخاصة بتقلبات الطقس.

وقدم رئيس التنبؤات البحرية بالمركز، ماجد الشيكلي، شرحاً حول آلية عمل المركز الوطني للأرصاد ومتابعة أحوال الطقس، مثل توقعات سرعة الرياح واضطراب البحر وتوقعات الأمطار، بالإضافة إلى عمليات الاستمطار الاصطناعية وقياس جودة الهواء، حيث يقوم المركز بجمع المعلومات بعد التأكد منها، ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ونوه مدير عام الدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، بجهود المركز الوطني للأرصاد لدعمهم وتواصلهم الفعال، مؤكداً حرص الإدارة على التعاون مع كل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية.