طقس صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، خصوصاً على المناطق الغربية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأفاد المركز، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/‏‏‏ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم/‏‏‏ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:46، والثاني عند الساعة 01:20، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 19:08، والثاني عند الساعة 06:47.

وأوضح أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:51، والثاني عند الساعة 22:10، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:27، والثاني عند الساعة 03:56.

وشهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمس، حركة رياح نشطة، أدت إلى إثارة الغبار مع ظهور بعض السحب التراكمية.