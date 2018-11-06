60 ألف متر مربع لبناء منازل معتمدة على الطاقة الشمسية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تفقد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، موقع المسابقة العالمية لبناء المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط 2018) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في سيح الدحل في دبي، حيث خصصت الهيئة للمسابقة مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع.

ويشارك 15 فريقاً من 28 جامعة من 11 دولة حول العالم في الدورة الأولى للمسابقة التي تنظمها الهيئة، خلال الفترة من 14 إلى 29 نوفمبر المقبل، في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، مع وزارة الطاقة الأميركية. وتستضيف دبي الدورة الثانية في عام 2020، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي». وتبلغ الجوائز المالية للمسابقة أكثر من 20 مليون درهم للدورتين.

ويتعين على الفرق المشاركة بناء نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية، تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة، ومراعاة الظروف المناخية، وتتنافس الفرق في 10 مجالات، تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، وشروط الراحة، والأداء الوظيفي للمنزل، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.

وتضم قائمة الفرق التي تأهلت للمرحلة النهائية من الدورة الأولى للمسابقة كلاً من: فريق «أكوا جرين» من جامعة عجمان، وفريق «أوراك» من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وفريق «بيتي كول» من جامعة بوردو في فرنسا، والكلية الوطنية للهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية في بوردو- فرنسا، ونوباتيك- فرنسا، وجامعة أميتي في الإمارات، وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين، وفريق «إفدن» من جامعة ايون مينكو للهندسة المعمارية، والجامعة التقنية لعلوم الهندسة المدنية في بوخارست من رومانيا، وجامعة بوليتكينك في بوخارست من رومانيا، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم بيلاني من الإمارات، وفريق «جيل» من الجامعة الأميركية بدبي، وفريق «ذا نو هاوس» من جامعة الشارقة، وجامعة فيرارا الإيطالية، وفريق «البيت الكامل» من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وفريق «جامعة الملك سعود» من السعودية، وفريق «ميزان هوم» من الجامعة التكنولوجية وجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، وفريق «جامعة نيويورك أبوظبي» من الإمارات، وفريق «أوري» من جامعة هيريوت وات دبي، من الإمارات، وفريق «سابينزا» من جامعة سابينزا في روما، إيطاليا، وفريق «تي دي آي إس» من الجامعة الوطنية تشياو تونغ في تايوان، وفريق جامعة ولونغونغ من جامعة ولونغونغ في أستراليا، وجامعة ولونغونغ دبي، وفريق «جامعة فرجينيا تك» من الولايات المتحدة، وفريق «فيرتشو» من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا، وجامعة فونتيس للعلوم التطبيقية في هولندا.