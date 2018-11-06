«زايد الإنسانية» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين وممثلي الحملات الذين شاركوا في برنامج زايد للحج، تقديراً لدورهم وجهودهم في إنجاحه.

وتقيم المؤسسة هذا الحفل سنوياً، لاستذكار مؤسس هذا البرنامج الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى نهج إيفاد 1000 حاج سنوياً، لـ600 مواطن من داخل الدولة و400 حاج من خارجها، ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه الفريضة الرئيسة لأركان الإسلام، ولتكريم الأيادي البيضاء التي أسهمت في إنجاح موسم الحج لهذا العام، وساعدت على إيصال رؤية الشيخ زايد ورسالته.

وقال المدير العام للمؤسسة، حمد سالم بن كردوس العامري: «نحتفي بمسيرة من الإنجازات وتسليط الضوء على مكرمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، ليواصل برنامج زايد للحج عاماً بعد عام نجاحاته واستمراره بفضل دعم قيادة الدولة».

وعبّر بن كردوس عن شكره لجميع الشركاء على جهودهم التي أسهمت في نجاح البرنامج وتأمين متطلبات الحجاج وتقديم التسهيلات لهم ضمن برنامج زايد للحج، مؤكداً تطلع المؤسسة إلى مزيد من الإنجازات خلال برنامج زايد للحج في موسم الحج المقبل، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج من دول العالم كافة لتسهيل رحلتهم في تأدية فرائض ومناسك الحج، وتوفير أقصى درجات الراحة والتسهيلات.