شرطة رأس الخيمة تمدد فترة تخفيض المخالفات المرورية

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أعلنت شرطة رأس الخيمة، تمديد فترة خصم سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 30% اعتباراً من الخامس إلى 30 من نوفمبر الجاري، حرصاً على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الجمهور تزامناً مع عام زايد الخير.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن خصم المخالفات يشمل تخفيض 30% على مخالفات بدل حجز المركبات، وتخفيض 30% على مخالفات الرادار التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، مؤكداً أنه تم تمديد خصم تسديد المخالفات المرورية المتراكمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد جميع جمهور المتعاملين بكل شرائحهم تحفيزاً لهم نحو الامتثال لقانون السير والمرور.