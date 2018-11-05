تشغيل تجريبي لـ "المراقبة المرورية الذكية" في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

باشرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أمس في التشغيل التجريبي لكاميرات المراقبة المرورية الذكية التي تتميز بالتعرف على وجوه السائقين بدقة عالية ضمن مشروع "المدينة الذكية"، الذي بدء تطبيق المرحلة الأولى منه من خلال تركيب الكاميرات في المناطق السياحية في رأس الخيمة والتي تعتمد على تقنية المراقبة الرقمية للأمن التكنولوجي لكشف وتحليل وجوه لأشخاص المطلوبين وأرقام المركبات غير المرخصة والمنتهية التراخيص، لغرض تعزيز الأمن في رأس الخيمة والحد من وقوع الجرائم، إذ سيتم ربط نظام حماية القائم في الإمارة بمشروع المدينة الذكية ليتجاوز عدد كاميرات المراقبة في طرقات والمحال التجارية والبنوك والمصارف والمؤسسات في الإمارة أكثر من 125 ألف كاميرا مراقبة.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، إن مشروع المدنية الذكية سيتم تنفيذه على مراحل متعددة خلال الفترة المقبلة إذ يهدف لتركيب عدد من الكاميرات الحديثة عالية الجودة والدقة في مختلف الطرق والميادين الحيوية والرئيسية على مستوى الإمارة.

وأوضح أنه سيتم إدارة المدنية الذكية من خلال غرفة تحكم مصغرة ومزودة بكاميرات المراقبة وشاشات عرض على أعلى مستوى لمتابعة انضباط الحالة الأمنية داخل وخارج الإمارة، لافتا إلى أنه تم ربط كاميرات المدينة الذكية بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لإرسال التحديثات بشكل منظم حول السلامة على الطرق وحركة المرور من خلال استخدام أعلى مستوى من التقنيات والأنظمة الدقيقة ذات كفاءة عالية من خلال وسائل الاتصال والقدرة على التعرف على وجوه السائقين تلقائياً لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين دون أن يحد من حرية التنقل.

وأشار إلى أنه يمكن للكاميرات قراءة لوحة أرقام المركبات ومراقبة تدفق حركة المرور ومناطق الازدحام وضبط السرعة الزائدة للتقليل من حجم الحوادث المرورية وذلك تماشياً مع القوانين والتشريعات داخل الدولة.

وذكر أن النظام المدينة الذكية يهدف إلى إحكام المنظومة الأمنية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل الفعلي للكاميرات خلال الفترة المقبلة بعد تقييم المرحلة التجريبية.