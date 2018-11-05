«نقل أبوظبي»: تقديم طلبات «مواقف» إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل، ممثلة بمركز النقل المتكامل، عن تقديم طلبات إصدار تصاريح مواقف السكان، وتجديد تصاريح مواقف السكان، ودفع المخالفات الخاصة بالمواقف العامة، عبر موقع الدائرة الإلكتروني: www.dot.gov.abudhabi.

وأفاد المركز بأن تحويل هذه الخدمات يأتي تعزيزاً لمبادرة التحول الرقمي، وفي إطار الجهود التي تبذلها دائرة النقل لتحويل جميع خدماتها، القابلة للتحويل، إلى خدمات إلكترونية، ووفق جدولها الزمني، ما يعزز رضا المتعاملين، ويرتقي بجودة الخدمات وتحسينها، ويخدم المصلحة العامة على الوجه الأحسن.

وأضاف أنه يعمل، من خلال فريق عمل مؤهل، على متابعة الطلبات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني دورياً، لمعالجة شكاوى وملاحظات المتعاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها.