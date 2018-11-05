المصدر: الامارات اليوممارات اليوم

مطار

شكا مسافر على «فلاي دبي» عدم الاهتمام بحقيبته الضائعة منذ 22 أغسطس الماضي، رغم أنه قام بكل الخطوات المطلوبة لتقديم الشكوى، إذ مضى عليها أكثر من 50 يوماً في حين أن اللوائح تشير إلى ضرورة العثور على الحقيبة، أو اعتبارها مفقودة بعد 21 يوماً.

مواقف

فوجئ أصحاب مركبات أخيراً بتحرير مخالفات «مواقف» لهم أمام مدخل كارفور المطار في أبوظبي، إذ أكدوا أهمية تنبيه السائقين أولاً قبل المخالفة، حيث لم يكن الوقوف في هذه المنطقة محظوراً لسنوات طويلة.

حافلات

شكا سائقون الوقوف المفاجئ لحافلات مدرسية في شارعٍ رئيس بعجمان، ما يزيد من فرص ارتكاب حوادث مرورية ويهدد سلامة الطلاب داخل الحافلات، مطالباً بتكثيف حملات الرقابة عليها.

سيارات

لاحظت قارئة أنه عند غسيل سيارتها في محطات بترول أبوظبي في الفترة الأخيرة يعتذر العامل عن عدم توافر أوراق لفرشها في أرضية السيارة (دواسات) كما تجري العادة، وكذلك عدم وجود معطر للجو لرشه في السيارة بعد غسلها.

إشادة

أشادت متعاملة مع «اتصالات» بسرعة التجاوب مع شكواها المتعلقة بتقديم معلومة خاطئة تسببت في إضافة رسوم جديدة على فاتورتها الشهرية (50 درهماً)، حيث تم سحب الرسوم بمجرد تلقي الشكوى.

ازدحام

طالب أولياء أمور بتوفير شرطي مرور وقت انتهاء الدوام الرسمي للمدارس التي تقع في شارع النعيمية، الفاصل ما بين عجمان والشارقة، أسوةً بالفترة الصباحية، وذلك لتنظيم حركة المرور التي تعاني ازدحاماً كبيراً ناجماً عن فتحة الالتفاف الواقعة مقابل المدارس التي تؤدي إلى تأخر سير المركبات فترات طويلة.

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